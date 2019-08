SOZIALES : Willi Schabo mit dem DRK-Ehrenzeichen geehrt

Holsthum Willi Schabo aus Holsthum wird mit dem DRK-Ehrenzeichen ausgezeichnet! Im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung „50 Jahre DRK-Ortsverein Südeifel“ am 26.Mai 2019 fand eine Ehrung der ganz besonderen Art statt. Der Geschäftsführer des DRK Ortsvereins Südeifel e.V. und Katastrophenschutz-Beauftragter des DRK-Kreisverbandes Bitburg-Prüm e.V., Herr Willi Schabo, erhielt die höchste Auszeichnung, die das Deutsche Rote Kreuz zu vergeben hat. Im Auftrage der DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeld überreichte die örtliche Präsidentin des Kreisverbandes, Monika Fink, Willi Schabo das Ehrenzeichen des Deutschen Roten Kreuzes. Seine Verdienste gehen weit über das Maß einer „normalen Rotkreuz-Tätigkeit“ hinaus, so Monika Fink in der Laudatio. Willi Schabo, seit über 50 Jahren aktives Mitglied im Deutschen Roten Kreuz, war Gründungsmitglied des damaligen DRK-Ortsvereins Echternacherbrück Neben einer unendlich langen Liste fachspezifischer Aus- und Fortbildungen hat er sich aktuell einen Schwerpunkt im Bereich des Verpflegungsdienstes und des Bevölkerungsschutzes gesetzt. Seit 2009 steht Willi Schabo darüber hinaus Tag und Nacht der Bevölkerung rund um Holsthum als „Helfer vor Ort“ (First Responder) zur Verfügung. Willi Schabo ist seit vielen Jahrzehnten Mitglied im Kreisvorstand des Bitburg-Prümer Roten Kreuzes. Seit 2007 begleidet er hier die Aufgabe als Kreisbeauftragter für den Katastrophenschutz. Das Deutsche Rote Kreuz in der Südeifel und im DRK-Kreisverband Bitburg-Prüm haben Willi Schabo Vieles zu verdanken. Daher wurde er mit Fug und Recht mit dem Ehrenzeichen des Deutschen Roten Kreuzes ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch zu dieser hohen Auszeichnung. Foto: Nina Fouts. Foto: tv/Foto: Nina Fouts