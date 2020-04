Erste Bilder vom Schwarzstorch in der Eifel : Da wären wir wieder

Ormont Willkommen zurück: Fotos von einem der ersten heimgekehrten Schwarzstörche, aufgespürt haben wir ihn bei Ormont.

Obwohl sich der scheue Vogel meist in den Wäldern versteckt, entdeckten wir ihn am Mittwochmorgen am Dorfrand von Ormont, wo er lässig auf freier Wiesenfläche herumspazierte. Und selbstverständlich sofort in die Lüfte abhaute, sobald wir ihm zu nahe kamen. Foto: Fritz-Peter Linden