Open Air Festival in Willwerath: Die Nacht der reitenden Regenponchos

Tobias Schmitz trägt sein Haar heute offen. Das ist auch richtig so: Denn zur Musik von Henry and the Dead Girls, der Band, die der Prümer Tasten-Artist zusammen mit seinem alten Freund Marco Sifferath (Gitarre) gründete, kann man ganz wunderbar den Kopf und etliche weitere Körperteile schütteln. Und natürlich das Haar fliegen lassen.