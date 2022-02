Urteil vor dem Landgericht : Prozess um Drogenhöhle in der Eifel: 22-Jähriger muss mehrere Jahre ins Gefängnis

Sieht nicht wie ein Drogenversteck aus: Hier sollen die mutmaßlichen Dealer im großen Stil Cannabis angebaut haben. Foto: TV/Christian Altmayer

Wilsecker/Trier Drogenhandel im großen Stil – mit Verbindungen in ein kleines Dorf. Vor dem Landgericht Trier ist ein 22-Jähriger wegen bewaffnetem Handel mit Betäubungsmitteln zu mehreren Jahren Haft verurteilt worden. Der Fall fand seinen Anfang in Wilsecker in der Eifel – und weitere Verurteilungen könnten folgen.