Windkraft-Ausbau Am Schwarzen Mann werden die ersten Windräder gebaut

Windkraft-Ausbau in der Eifel, das bedeutet: lange Planung, viele Diskussionen, immer wieder Nachjustieren. Die Verbandsgemeinde Prüm hat erst in der vorvergangenen Woche eine erneute Änderung im Flächennutzungsplan beschlossen, weil infolge eines Gerichtsurteils an einigen Stellen mehr Anlagen ermöglicht werden müssen als zunächst vorgesehen.