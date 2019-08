Windenergie : Landesbehörde genehmigt weitere Prümer Windkraft-Planung

Prüm/Trier Anpassung an neue Vorgaben: Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord gibt grünes Licht im sogenannten Zielabweichungsverfahren.

Es klingt zunächst nach einer großen Neuigkeit, ist unterm Strich aber nur ein weiterer formaler Schritt im Gesamtverfahren rund um die Windkraftpläne in der Verbandsgemeinde (VG) Prüm: Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord (SGD), heißt es in einer Mitteilung der Behörde, lasse dort die „Zielabweichung für die Flächennutzungsplanung Windenergie“ zu.

Und es erlaubt ausdrücklich, Windkraftanlagen auch in Waldgebieten aufzustellen. Dadurch wurden in den vergangenen Jahren eine Reihe zusätzlicher Anlagen in der Eifel geplant und in Betrieb genommen, auch in Waldgebieten.