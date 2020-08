Energie : Wieder zurück auf der Zielgeraden

Windkraft in der VG Südeifel: Ein Kraftakt für die Planer und den VG-Rat. Foto: Uwe Hentschel

IRREL Nach der vierten Offenlegung der Flächennutzungspläne für den Bereich Windkraft hat der VG-Rat Südeifel den Entwurf nun erneut genehmigt.

An dieser Etappe angekommen ist der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Südeifel nicht zum ersten Mal. Diesmal jedoch könnte es klappen. Zumindest sieht es in der Irreler Gemeindehalle nach Abschluss der vierten öffentlichen Auslegung der Pläne so aus, als seien alle Hindernisse, die eine abschließende Genehmigung der Windkraft-Flächennutzungspläne verhindern könnten, beseitigt worden.