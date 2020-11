Energie : Rätselraten in Idesheim – Wo ist das Rotorblatt?

IDESHEIM (uhe) Das fehlt doch was! Mit seinen derzeit nur zwei Rotorblättern erinnert diese Windkraftanlage zwischen der Ortslage Idesheim und der B51 an einen Pfeil, der nach oben zeigt. Die Antwort aber ist nicht in der Luft, sondern am Fuß des Windrads zu suchen. An dem entfernten Rotorblatt laufen nämlich bereits seit längerem Reparaturarbeiten. Kreisweit gibt es derzeit mehr als 260 Windkraftanlagen, 66 davon stehen im Bitburger Land. Inwieweit dort zukünftig weitere Windräder errichtet werden können, hängt vom seit Jahren laufenden Verfahren zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans ab. Foto: Uwe Hentschel