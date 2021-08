Gin der Woche : Wacholder trifft sommerliche Pistazien

Berlingen Die Windspiel Manufaktur stellt ihren neusten Wurf vor: Gin aus der Vulkaneifel mit einem Hauch von Pistazieneis.

Ein zeitgemäßer nachhaltiger Produktionsansatz, hohe Ansprüche an den Geschmack und ein genaues Auge für Ästhetik und Design: Die Windspiel Manufaktur aus Berlingen in der Vulkaneifel ging 2014 an den Start und überzeugt seitdem nicht nur mit Ihrem Premium Dry Gin sondern immer wieder mit neuen Ideen in Sachen Geschmacksnoten – beim neusten Wurf der Vulkaneifeler setzt das Team rund um die Gründer Sandra Wimmler und Denis Lönnendonker wieder auf Innovationen und weiter auf Regionalität. Ein Teil der Einnahmen der Sonderedition Pistacchio kommt nämlich Opfern der Flutkatastrophe zu Gute.