Die unschöne Seite der kalten Jahreszeit : Winter beschert Unfälle und gesperrte Straßen in der Eifel

Während es in Bitburg nur regnet, liegt bei Prüm dichter Schnee auf den Straßen. Foto: Fritz-Peter Linden

Eifel Schneematsch und Regen in Bitburg, Glatteis in Prüm: Der Winter zeigt sich in der Eifel momentan auch von seiner unschönen Seite.

Besonders für Autofahrer herrscht derzeit gefährliches Wetter. Dennoch ist die Lage bislang erstaunlich ruhig. Im gesamten Eifelkreis wurde in den letzten Tagen kein einziger schneebedingter Unfall gemeldet, wie es auf Anfrage bei den Polizeiinspektionen heißt.

Anders ist die Situation bei den Nachbarn in der Vulkaneifel. Bei Wallenborn etwa ist laut Polizei Daun ein Autofahrer in den frühen Morgenstunden mit seinem Wagen in den Graben gerutscht. Zudem hätten bei Hinterweiler und Dockweiler mehrere Autos in Schneeverwehungen festgesteckt. Und auch bei Hallschlag ist ein Auto von der glatten Fahrbahn abgekommen. Verletzt wurde bei alldem niemand.

Vorsichtig bleiben müssen Autofahrer aber weiterhin in den Wäldern im Norden der Kreise. „Denn praktisch überall können derzeit Bäume oder Äste auf die Straße fallen“, warnt Jürgen Schuler von der Straßenmeisterei Gerolstein. Denn nach wie vor friert der Schnee nicht, sondern bleibt nass und schwer, sodass Äste unter dem Gewicht der weißen Pracht zusammenbrechen können.

In das Waldgebiet entlang der Kreisstraßen 28 und 77 bei Salm trauen sich daher derzeit weder Mitarbeiter des Landesbetriebs Mobilität, noch der Forstämter, sagt ein Sprecher der Straßenmeisterei Daun: „Das ist noch viel zu gefährlich. Da kann einiges runterkommen.“

Und so bleiben die beiden Kreisstraßen noch weiter gesperrt. Ebenso: die L 20 im Bereich des Schwarzen Mannes und bei Ormont sowie die K 52 und die K 169 zwischen Steffeln und Kleinlangenfeld und die L 17 zwischen Buchet und Herscheid. Wie lange, kann derzeit noch niemand sagen.