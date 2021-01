Schnee lockt Rodler und Spaziergänger an : Winter in der Eifel — ist das zu viel Betrieb auf den Schneehängen?

Schneevergnügen bei Stadtkyll. Foto: Fritz-Peter Linden

Bitburg/Prüm/Daun/Gerolstein Der Winter liefert zwar herrliche Motive in diesen Januartagen. Aber er birgt auch Gefahren, weil viele Bäume in den Wäldern umstürzen. Und auch die schneebegeisterten Besucher in der Eifel sind nicht jedem willkommen.

Die Eifel liegt unter einer frischen, dichten Schneedecke. Da verwundert es kaum, dass viele nach draußen drängen. Allerdings nicht in die Wintersportgebiete: Der Schwarze Mann und die Wolfsschlucht bei Prüm sind gesperrt.

Was tun die Leute? Sie rutschen einfach andere Hänge hinab, wo das eben irgendwie möglich ist. Etwa auf der Halben Meile bei Olzheim. Oder auf der großen Wiese in der Gemarkung „Auf Zimmers“ über Stadtkyll. Und an vielen anderen Stellen quer durch die Eifel.

Für den Stadtkyller Ortsbürgermeister Harald Schmitz kein Problem: „Wir sind im Sommer froh, wenn die Leute kommen. Und auch im Winter. Ich sehe das im Moment ganz locker.“ Allzu viel Müll sei auch nicht angefallen: „Eine Brottüte aus Bergheim und eine McDonald‘s-Verpackung“, viel mehr sei es nicht gewesen. Allerdings hatten die Besucher die Straße zum nahen Gewerbegebiet zugeparkt. Jetzt gilt dort ein Halteverbot. Und einen Mülleimer lässt Schmitz aufstellen. Alfred Haas, Leiter der Polizeiinspektion Daun, berichtet, dass „schon einiges los war“ an Ernstberg und Mäuseberg, die Wintersportgebiete rund um Daun. „Aber es gab kein übermäßiges Gedränge und im damit auch keine Verstöße gegen die Corona-Richtlinien. Wir mussten also nicht einschreiten.“

Nicht so locker sehen die Forstleute die vielen Wanderer in den Wäldern: „Was in den vergangenen Tagen los war, habe ich in 20 Jahren nicht erlebt“, sagt Peter Wind, Chef des Forstamts Prüm. Klar: „Die Leute wollen raus, ist doch klar – aber im Wald ist es lebensgefährlich. Da macht es ,klack’, und die Bäume fallen um“.

Das betreffe den gesamten Wald, sagt Wind, „also auch Wege, Wander-Pfade und Parkplätze“. Auch etliche Rettungspunkte seien nicht erreichbar. „Die aktuelle Wettervorhersage lässt auch nicht erwarten, dass sich die Lage kurzfristig entspannt. Im Gegenteil.“

Vorsicht auf den Straßen: Wie hier, in der Schneifel, kann es schon mal glatt und rutschig sein. Außerdem wird vor Schneebruch gewarnt. Foto: Fritz-Peter Linden

Schneeimpressionen rund um Pronsfeld. Da kam auch der Schlitten endlich mal zum Einsatz. Mit viel Spaß sind die Kinder die Hänge rund ums Dorf runtergefahren. Foto: Stefanie Glandien Foto: TV/Stefanie Glandien