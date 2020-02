Eifellandschaft : Es führt ein Zaun nach nirgendwo

Kurz mal war's wieder Winter: Eifellandschaft zwischen Neuendorf und Neuenstein. Foto: Fritz-Peter Linden

Neuenstein (fpl) Kurz mal hereingeschneit: So wie hier bei Neuenstein sah es am späten Donnerstag dieser Woche in den höheren Lagen der Eifel aus – Schnee, Nebel, alles in Grau-Weiß getaucht. Am folgenden Morgen war das schon wieder vorüber.