Biogasanlage gerettet Familienbetrieb in Winterscheid bleibt nach Insolvenz erhalten

Die Biogasanlage in Winterscheid wurde im Jahr 2013 in Betrieb genommen. Sie verfügt über ein Blockheizkraftwerk mit 750 Kilowatt elektrischer Leistung. Per 2,7 Kilometer langer Leitung versorgt sie ein separates Satelliten-Blockheizkraftwerk in Bleialf mit 366 Kilowatt Leistung. Auf diese Weise liefert die Winterscheider Anlage Energie für Schule und Gewerbebetriebe in Bleialf.