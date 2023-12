Dicke Schneedecke Viele Winterbegeisterte erobern den Dollberg und Erbeskopf - Wie sieht es bei den Skilifts aus? (Fotos)

Neuhütten/ Hilscheid · Am ersten Schneewochenende sind viele Menschen an den Dollberg in Neuhütten und zum Erbeskopf im Hunsrück gekommen. Wir waren vor Ort.

03.12.2023 , 13:10 Uhr

Wintersport Dollberg Neuhütten 19 Bilder

Von Florian Blaes

Der erste Wintereinbruch mit viel Schnee für die kommende Winterzeit 2023/2024 liegt nun eine Woche zurück. Es gab viel Chaos auf den Straßen,doch es gibt auch die guten Seiten des Winters. Die Menschen kommen mit ihren Schlitten und den Ski an die Berge im Hochwald und Hunsrück, um bei eisigen Temperaturen das Winterwetter zu genießen. Hier geht es zur Bilderstrecke: Wintersport Dollberg Neuhütten