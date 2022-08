Kunst : Ein Bildhauer lädt ein: Kunst aus vier Jahrzehnten in Winterspelt

Jugend klettert: Werner Bitzigeios Arbeit vom Bildhauer-Symposium in Welchenhausen. Foto: Fritz-Peter Linden

Winterspelt Der Winterspelter Künstler Werner Bitzigeio lädt zur Werkschau ein: In Atelier und Garten zeigt er Arbeiten aus fast 40 Jahren.

Fast jeder in der Eifel kennt vermutlich ein Kunstwerk von Werner Bitzigeio aus Winterspelt – nur wissen das viele vielleicht gar nicht: Seine Arbeiten findet man an und in zahlreichen öffentlichen Plätzen, Anlagen und Gebäuden. Und sie fallen auf: zum Beispiel der farbenfrohe Brunnen, den er für den Bleialfer Marktplatz schuf.

Auch am Bildhauer-Symposium in Welchenhausen vor drei Jahren (der TV berichtete) nahm Bitzigeio teil: Seine begehbare, geschmiedete Skulptur ist in der Nähe des Europadenkmals in Ouren installiert – und beliebt nicht zuletzt bei Kindern, die sie als Aufforderung verstehen, fröhlich darin herumzuklettern: „Das heißt, dass die Kinder die Intention des Künstlers verstanden haben“, sagt er und lacht.

Jetzt war es an der Zeit, fand der Künstler, einmal eine Gesamtschau zusammenzustellen: Deshalb hat er in seinem Atelier und im Garten in Winterspelt (Adresse: im Bungert 19) Arbeiten aus den Jahren von 1985 bis heute versammelt.

Der Bleialfer Marktplatz mit dem Brunnen von Werner Bitzigeio. Foto: linden fritz-peter