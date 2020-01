Wanderung : Landfrauen laden zur Wanderung ein

Dockendorf (red) Die Bitburger Landfrauen veranstalten am Mittwoch, 29. Januar, eine Winterwanderung. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr an der Kirche St. Martin in Dockendorf. Nach einer kurzen Führung durch die Kirche geht es mit einer Rundwanderung weiter.

