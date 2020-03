Kommentar zur möglichen Absage des Bedamarkts : Schnelle Entscheidungen

Nein, das neuartige Corona-Virus ist keine Katastrophe! Grippe-Viren sind defintiv tödlicher! Hamsterkäufe sind völlig absurd und wir müssen aufpassen, dass wir keine Krise im den Köpfen erzeugen.

Deshalb ist es richtig, dass Veranstaltungen, bei denen sehr viele Menschen in Räumen eng mit einander in Kontakt kommen können, zur Zeit an vielen Stellen nicht stattfinden. Dass große Messen in Düsseldorf und Berlin abgesagt wurden, ist keine Panikmache, sondern Vorsicht. Genau die müssen die Verantwortlichen auch in Bitburg walten lassen und in diesem Jahr auf den Bedamarkt verzichten. Zu erwarten, dass in den kommenden Tage die Zahl der Infektionen sinkt oder sich die Lage anderweitig kurzfristig entspannt, ist Unfug. Daher bringt es nichts abzuwarten. Eine schnelle Entscheidung, auch wenn sie unerfreulich ist, wird für alle das Beste sein. Denn sie schafft Planungssicherheit bei allen Beteiligten, und es wird nicht noch mehr Energie in die Vorbereitung einer Messe gesteckt, die am Ende sinnvollerweise nicht stattfinden wird.