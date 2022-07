Einzelhandel : #wirsindbitburg: Gewerbeverein blickt auf schwierige, aber dennoch erfolgreiche Corona-Jahre

Der Gewerbeverein Bitburg hat einen neuen Vorstand gewählt. Foto: TV/Frank Auffenberg

Bitburg Der Gewerbeverein Bitburg hat auf seiner Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Auch die Veranstaltungen während der schwierigen Pandemie-Zeit ließ man Revue passieren.

Die Corona-Pandemie hat den Gewerbetreibenden in den vergangenen knapp zweieinhalb Jahren arg zugesetzt. So schwer die Zeiten mit immer wieder neuen Richtlinien und Corona-Bestimmungen aber auch waren, der Gewerbeverein Bitburg zog auf seiner jüngsten Mitgliederversammlung eine teils bittere, dann aber auch wieder sehr zuversichtlich gestimmte Bilanz.

„Ich bin nun im dritten Jahr im Vorstand, davon beherrschte über zwei Jahre das Thema Corona unsere Arbeit“, sagt der erste Vorsitzende Lars Messerich. Leider sei man in dieser Hinsicht noch nicht über das Gröbste hinweg. Blicke man aber auf die vergangenen Jahre, könne man zumindest zuversichtlich bleiben. „Wir sind verhältnismäßig gut durchgekommen. Die Zeiten sind aber weiter anspruchsvoll“, sagt er. Man müsse einfach weiter nach vorne schauen, Lösungen suchen und gerade hier sei der Verein recht erfolgreich gewesen.

Info Das Ergebnis der obligatorischen Neuwahl Der Gewerbeverein Bitburg hat im Rahmen seiner Mitgliederversammlung auch einen neuen Vorstand gewählt beziehungsweise die Mitglieder in ihren Ämtern bestätigt. Das Vorstandsteam sieht nun wie folgt aus: Lars Messer (1. Vorsitzender), Peter Hein (2. Vorsitzender), Daniel Wintrich (Kassierer), Harald Wirtz (Schriftführer) sowie Thorsten Weber (Kassenprüfer). Beisitzer und Beisitzerinnen: Julia Schneider, Achim Tossing, Kai-Uwe Klos, Jan Müller, Nadine Bayer, Werner Krämer, Horst Sonnier, Stefan Bohl. Ehrenvorsitzender: Edgar Bujara. Weitere Informationen im Internet unter www.gewerbeverein-bitburg.de

Gewerbeverein Bitburg: mehr Mitglieder trotz Corona

Die wohl wichtigste Nachricht: Der Gewerbeverein zählt aktuell 208 Mitglieder und gehört damit weiter zu den größten seiner Art in Rheinland-Pfalz. „Wir konnten auch in den vergangenen Jahren Zuwachs gewinnen, auch wenn das mancher nicht erwartet hätte“, sagt Messerich in seinem Geschäftsbericht. „Elf in 2021, bisher fünf in 2022.“ Es habe drei Kündigungen wegen Geschäftsaufgaben gegeben.

Statt verzagt angesichts der Corona-Bestimmungen die Hände in den Schoß zu legen, hat der Gewerbeverein versucht, so gut es geht durch die Zeit zu kommen. „Dazu gehörte, dass manche Traditionsveranstaltungen erst mal nicht ausgerichtet werden konnten, aber auch, dass wir uns Gedanken gemacht haben, wie manches verändert dann doch klappt oder sogar Neues auf den Weg gebracht haben“, sagt Messerich.

Voll eingeschlagen ist beispielsweise die in der Pandemie entstandene Kampagne „Wir sind Bitburg“ oder korrekterweise #wirsindbitburg. Das „#“-Zeichen wird Hashtag genannt und genutzt, um Stichwörter im Internet zum Beispiel in sozialen Netzwerken besser finden zu können. „Und der Hashtag #wirsindbitburg wird sehr gut angenommen und wirklich viel genutzt“, sagt Kai -Uwe Klos, zuständig für die Internetauftritte des Vereins. Eigentlich erfunden, um in der Pandemie Geschlossenheit zu zeigen, hat sich #wirsindbitburg mittlerweile verselbstständigt. „Es wird von vielen Unternehmen, Kunden und auch anderen Leuten, die sich auf irgendeine Art mit Bitburg verbunden fühlen, genutzt“, sagt Klos. Darauf dürfe man schon ein bisschen stolz sein.