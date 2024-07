Folklore-Festival Bitburg Ganz ok, aber es könnte besser sein

(de) Für einen kleinen Augenblick wurde es ernst am Montagabend. Die Band hörte auf zu spielen. Die Gäste wurden aufgefordert, nach Hause zu gehen. An den Ständen sollten keine Getränke mehr ausgegeben werden. Kurz sah es so aus, als könnte ein heftiges Gewitter Bitburg treffen. Doch schnell zeigte sich: Mehr als ein bisschen Nieselregen sollte es nicht werden. Also: weiter feiern. Entsprechend gut lief es auch an den meisten Ständen. „Das ist bei uns viel besser als im Vorjahr, wo wegen des Sturms ja fast der komplette Sonntag ins Wasser gefallen ist“, sagt Dirk Kuntze, der mit seinen Clubfreunden den Lions-Stand betreibt. Insgesamt findet er, sei der Grüne See etwas weniger besucht als der Spittel. Er könnte sich das Fest noch kompakter vorstellen: „Vielleicht sind die einzelnen Spielstätten doch etwas zu weit auseinander gezogen.“