Wirtschaftspolitisches Forum Bitburg Fernsehmoderatorin: Neues ausprobieren für einen besseren Lebensstil

Es ist Tradition, dass der Vortrag beim so genannten „Wirtschaftspolitischen Forum“ der Kreissparkasse am Vorabend des Beda Marktes die Leistungssschau des Eifelkreises einleitet. Diesmal zum 38. Mal. Dazu brachte Gastrednerin Kristina zur Mühlen erstaunliche Beispiele aus Deutschland und der Welt mit, die zeigen, wo Neuland betreten wurde, um einen anderen, umweltverträglicheren Lebensstil zu etablieren. Einer ihrer Denkanstöße betrifft die Stadt der Zukunft: Betonwüsten aufbrechen, Grünflächen schaffen. Sie kühlen an heißen Tagen Asphalt und Fassaden und verbessern die Luft. Um mehr Lebensqualität zu schaffen, hat die zehn Millionen Metropole Seoul eine Stadtautobahn abgerissen und an ihrer Stelle einen Fluss geschaffen. Innerhalb von zwei Jahren. Das deutsche Publikum staunt an dieser Stelle mit hörbarem Raunen noch mehr über die rasche Umsetzung als über das Bauprojekt an sich.