Ausstellung : Lydia Schend bringt Wisente in die Bitburger Innenstadt

Arbeiten von Lydia Schend aus Daun sind bis zum 20 Mai in Bitburg neben der Kreissparkasse zu sehen: In Schaufenstern der Trierer Straße 48 - ehemals Schelwat-Haus zeigt sie mächtige Wisente, Urwesen, die den Menschen über Jahrtausenden begleiteten, doch in freier Wildbahn schon lange ausgerottet sind und früh vom fortschreitenden Artensterben betroffen waren. Foto: Lydia Schend Foto: Lydia Schend