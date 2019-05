Seminarreihe zum Thema Unwetter, Starkregen, Waldbrand : Wissen, was bei Unwetter wichtig ist

Info

Die Eröffnungsveranstaltung ist am Montag, 20. Mai, 19.30 Uhr im Foyer der Kreissparkasse Bitburg-Prüm am Bedaplatz. Referent Dr. Ulrich Cimolino von der Feuerwehr Düsseldorf spricht über das Thema „Führung und Zusammenarbeit – Katastrophenschutz in der Praxis“.

Dienstag, 21. Mai, 19.30 Uhr, Katastrophenschutzzentrum des Eifelkreises in der Else Kallmann Straße, Alte Kaserne in Bitburg: Dort werden Markus Thieltges (Leiter FüKom THW Trier) und Richard Mathey (Leiter Feuerwehreinsatzzentrale Kyllburg) das Thema „Kommunikation in Wetterbedingten Großschadenslagen“ vorstellen und diskutieren.

Mittwoch, 22. Mai, 19.30 Uhr, Gasthaus Herrig in Meckel: Hier finden sich Vertreter verschiedener Fachbereiche ein, um mit der Bevölkerung, aber auch mit Helfern des Katastrophenschutzes und Vertretern der Ortsgemeinden darüber zu diskutieren, wie man sich vor den Auswirkungen solcher Schadensereignisse – auch als Privatmann oder Ortsgemeinde – schützen kann. Als Fachleute sind vor Ort: Prof. Dr. Tobias Schütz vom Fachbereich Hydrologie der Universität Trier; der Kreisfeuerwehrinspekteur der Eifelkreises Bitburg-Prüm, Jürgen Larisch, Günter Borowiak, Schadenregulierer bei der Provinzial Rheinland; Architekt Bernd Olk und Sebastian Reihsner vom Fachbereich Starkregenmanagement des Ingenieurbüros Reihsner in Wittlich.

Donnerstag, 23. Mai, 19.30 Uhr, Konrad-Adenauer-Halle in Idenheim: Zum Thema „Stabsarbeit in Wetterbedingten Schadenslagen – Blick auf 2018 und Ausblick in die Zukunft“ halten Peter Basten, Integrierte Leitstelle Trier, Christoph Winckler, Kreisfeuerwehrinspekteur Trier-Saarburg und Holger Thomsen, Leiter der Technischen Einsatzleitung im Eifelkreis, einen Fachvortrag.

Freitag, 24. Mai, 19.30 Uhr, Volksbank Bitburg: Jan Südmersen, Inhaber der gleichnamigen Firma Feuerwehrhandwerk und hauptberuflich bei der Feuerwehr Osnabrück, wird unter dem Titel „Wenn der Wetterfrosch von der Leiter fällt – Einsatz in Extremwetterlagen“ über die ganze Bandbreite der Einsätze referieren.

Samstag, 25. Mai, 9 Uhr, Katastrophenschutzzentrum des Eifelkreises in Bitburg: In Zusammenarbeit mit dem Verein „@fire Internationaler Katastrophenschutz“ geht es um die Grundlagen der Waldbrandbekämpfung und anschließend werden die Herausforderungen der Stabsarbeit in solchen Einsatzlagen besprochen. Die Dozenten: Jan Nöthlich, @fire Internationaler Katastrophenschutz, Stephan Tusch, Fachbereich Wetterbedingte Schadenslagen und ebenfalls Mitglied bei @fire.

Sonntag, 26. Mai, 10 bis 17 Uhr, Katastrophenschutzzentrum des Eifelkreises in Bitburg: Rund um das Katastrophenschutzzentrum wird es eine große Präsentation der verschiedenen Rettungs- und Hilfs-Organisationen geben. Unter anderem beteiligen sich das THW Prüm, die Strömungsretter der DLRG, der Gefahrstoffzug des Eifelkreises, das DRK mit verschiedenen Abteilungen, der Ortsverein Bitburg des THW und weitere Organisationen. Zudem präsentieren Firmen Löschfahrzeuge und mobile Feuerlöschsysteme.