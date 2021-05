Ehrenamt : Ratsmitglieder erneuern Geländer

Wißmannsdorfer Friedhof: Die Gemeinderatsmitglieder Peter Kotz, Benny Lenz und Matthias Hommerding (von links) haben den zweiten Teil des Geländers am Haupteingang an der Straße „Im Wäldchen“ erneuert. Foto: Rudolf Winter Foto: Rudolf Winter

Wißmannsdorf (red) In ehrenamtlicher Arbeit haben drei Wißmannsdorfer den zweiten Teil des Friedhofsgeländers am Haupteingang erneuert. Die alte Absturzsicherung an der mehr als zwei Meter hohen Mauer entsprach nicht mehr den geltenden Vorschriften.

