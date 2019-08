Rettungswesen : Der 50 000. Einsatz führt in die Eifel

Wittlich/Sankt Thomas Kaum ein Rettungshubschrauber hebt so oft ab wie der Wittlicher. Der jüngste Flug ging nach Sankt Thomas.

Der in Wittlich stationierte ADAC Rettungshubschrauber ist diese Woche in der Gemeinde St. Thomas seinen 50 000. Einsatz geflogen. „Christoph 10“ rückte allein im vergangenen Jahr zu 2122 Notfällen aus. Damit gehört die Maschine des Typs H135 im bundesweiten Vergleich zu den Rettungshubschraubern mit den meisten Einsätzen.

„Christoph 10“ ist seit rund 44 Jahren in Wittlich stationiert: 1975 stellte ihn das Bundesministerium für Inneres in Dienst, seit 1997 wird er von der gemeinnützigen ADAC Luftrettung betrieben. Der Hubschrauber ist am Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich beheimatet und spielt eine wichtige Rolle in der notfallmedizinischen Versorgung der Stadt und der Region. Neben „Christoph 5“ (Ludwigshafen am Rhein), „Christoph 23“ (Koblenz) und „Christoph 77“ (Mainz) gehört er zu den vier in Rheinland-Pfalz angesiedelten ADAC Rettungshubschraubern.