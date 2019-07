Verkehr : Wittlicher Straße in Bitburg ist am 10. Juli gesperrt

Bitburg Wegen Kanalbauarbeiten im Einmündungsbereich zur Straße Am Römerquell in Bitburg wird in Höhe des Anwesens Wittlicher Straße 8 a am Mittwoch, 10. Juli, die Fahrbahn für einen Tag voll gesperrt werden.

Über die Eifelstraße und die Ludwig-Jahn-Straße wird eine Umleitung eingerichtet.