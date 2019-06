Lesepatenschaft in der Eifel : Wo die Schule die Zeitung trifft

PRÜM/BLEIALF An den Realschulen plus in Bleialf und Prüm profitieren die Schüler von der Volksfreund-Lesepatenschaft der Kreissparkasse Bitburg-Prüm.

Auch an den Realschulen plus in Prüm (Kaiser-Lothar) und Bleialf gehört die tägliche Volksfreund-Lektüre zum Schulalltag dazu. Beide Schulen profitieren von den Volksfreund-Lesepatenschaften der Kreissparkasse Bitburg-Prüm im Rahmen des Projekts „Lesen steckt an“. Kurz vor den Sommerferien besuchte Sparkassen-Vertreterin Kathrin Franzen die beiden Lese-Ecken. „Bei uns interessieren sich die Schüler sehr für die Zeitung“, sagt Stephan Schilling, Schulleiter an der Kaiser-Lothar-Realschule plus. In Bleialf steht für die befragten Neuntklässler vor allem der Sportteil ganz oben. „Unsere Lese-Ecke im Aufenthaltsraum wird immer gut genutzt“, bestätigt auch Monika Winkelmann, Konrektorin der Realschule plus in Bleialf.