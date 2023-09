Wiedereröffnung Wo die wilden Wichtel wohnten – Tanzlay bei Hüttingen wieder geöffnet

Hüttingen/Kyll · Der Sage nach lebten zwischen Hüttingen und Mötsch einst kleine Wichtel in einer Höhle nahe der Tanzlay. Das fröhliche winzige Völkchen feierte gern und tanzte und wenn der Winter zu hart war, sollen sie in Hüttingen gebettelt haben – bis sie an einen griesgrämigen Bauern gerieten, der sie vom Hof scheuchte und drohte, seinen Hund auf sie zu hetzen. Verschreckt und verschüchtert ließen sich die wilden Wichtel nie wieder blicken.

04.09.2023, 07:09 Uhr

Das Naturwunder Tanzlay kann nun wieder besucht werden. Foto: Uwe Hentschel

Von Frank Auffenberg Redaktion Eifel

Ob sie in den vergangenen fünf Jahren wohl heimlich getanzt haben? Ruhe hatten sie dafür, waren Höhle, Wege und auch die angrenzenden Wasserfälle wegen dringend notwendiger Sanierungsarbeiten gesperrt. Die Wichtel dürften nun langsam aber die stillen Tage vermissen, denn die Modernisierung ist abgeschlossen.