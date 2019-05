Lokales : Wo ist nur die Zeit geblieben?

Der Glockenturm ohne Ziffernblatt - die goldenen Ziffern müssen erneuert werden. Foto: Julia Nemesheimer. Foto: Julia Nemesheimer

Bitburg (jun) Unermüdlich lässt das Glockenspiel sein Lied erklingen. Seit 2017 bimmelt der Turm in der Bitburger Fußgängerzone wieder, nachdem über 50 000 Euro an Spenden zusammenkamen, um es in Betrieb zu nehmen.

