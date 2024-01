Wintersport in Eifel und Vulkaneifel Wo kann man in der Region am Wochenende Ski fahren?

Eifel/ Vulkaneifel/ Hunsrück · Bei all dem Schnee muss es doch möglich sei, Ski zu fahren, ohne nach Sölden oder Saalbach zu reisen. Oder? Ganz so einfach ist das nicht, sagen die Betreiber der Skigebiete in der Region. Aber es gibt Hoffnung.

19.01.2024 , 05:38 Uhr

Der Mäuseberg bei Daun ist für viele ein Ort für Winterspaß. Leider spielt das Wetter aber noch nicht mit. (Archivbild) Foto: Helmut Gassen

In Eifel und Vulkaneifel gibt es bekanntlich einige Anlaufstellen für begeisterte Wintersportler. Skifahrer müssen sich aber noch ein bisschen gedulden.