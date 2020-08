Serienauftakt - Wo man das Glück zuhauf findet : Wunderbare Orte in der Eifel

DREI FRAGEN AN ...

Was ist für Sie ein Glücksort?

Koch: Ein Glücksort kann alles sein, denn Glück ist sehr subjektiv. Für mich ist ein Glücksort eher unspektakulär, ein Kleinod ... nicht überlaufen, eher etwas zum Innehalten und Entdecken. Das kann ein Baum sein wie die Siegeseiche in Walsdorf oder ein Museum wie die Kleine Wartehalle in Welchenhausen oder eine Parkbank am Ufer des Ulmener Maares.



Wie haben Sie diese Glücksorte gefunden?

Koch: Am Auffinden der Glücksorte war die journalistische Arbeit vor allem für den Trierischen Volksfreund nicht ganz unbeteiligt, denn dadurch bin ich jahrelang in der Gegend viel herumgekommen und habe zufällig Orte entdeckt, die nicht schon in jedem Reiseführer stehen. Aber natürlich mussten auch so genannte Highlights in die Liste, schließlich kann man sogar am Nürburgring glücklich sein.



Warum hat ausgerechnet die Eifel so viele Glücksorte?

Koch: Die Eifel ist riesig, insgesamt 5300 Quadratkilometer, wenn man den rheinland-pfälzischen und den nordrhein-westfälischen Teil nimmt. Da ist viel Platz, viel Natur, viel Historie und viel kreativer Freiraum für viele Glücksorte. Bei achtzig musste ich Schluss machen, sonst wäre der Rahmen des Buches gesprengt worden. Aber meine eigene Liste umfasst schon die nächsten 80 für ein mögliches „Volume II“, falls das mal geplant sein sollte, und ich bin sicher, es gibt noch viel mehr.

Die Fragen stellte Ulrike Löhnertz.