Hochwasser : Wochen nach der Flut. Wie sieht es in Rittersdorf inzwischen aus?

Viele Häuser sind nicht mehr Bewohner. Ganze Hauswände wurden stellenweise von den Fluten mitgerissen. Foto:Alexander Wittlings Foto: TV/Alexander Wittlings

Rittersdorf Mehr als einen Monat nach dem Hochwasser sind in den Dörfern immer noch einige Spuren der Katastrophe zu sehen. Zum Stand der Dinge in Rittersdorf.

Verwüstete Ufer, zerstörte Häuser und ein Schock, den die Rittersdorfer nicht so schnell vergessen werden. Der Ortsbürgermeister, Holger Klein, ist nach wie vor entsetzt: „Es sah teilweise aus, wie im Krieg. Die Flut hat Wehre, Schutzmauern und Teile ganzer Häuser mitgerissen. Wir waren völlig machtlos.“

Die Burg Rittersdorf hat es mit voller Wucht getroffen. Die alten Mauern haben standgehalten, einige Häuser hinter der Burg wurden aber in Teilen weggespült. Der Burg-Pächter Achim Herrmann erinnert sich an die Nacht, in der er und seine Frau in den oberen Stockwerken festsaßen: „Am Nachmittag haben wir noch Gäste bewirtet. Irgendwann mussten wir dann aber alle nach Hause schicken und haben angefangen möglichst viele Möbel nach oben zu schaffen. Erst haben wir das Ausmaß des Hochwassers nicht ernst genommen. Aber als das Wasser auf der Treppe Stufe für Stufe höher stieg, war es schon zu spät. Möbel, Kücheneinrichtung, uralte Gemälde, der Schaden ist unermesslich.“

Eine Burg wie diese sei nicht zu versichern, erklärt uns Herrmann. Wie viel durch Nothilfen tatsächlich ersetzt wird, steht noch nicht fest.

Drei Tage haben rund 60 Helferinnen und Helfer daran gearbeitet, die Burg von Schlamm und Unrat zu befreien. Neben der Feuerwehr und dem THW waren unter anderem auch 30 Polizeischüler der Polizeischule Hahn dabei. Das Maß der Solidarität nach dem Hochwasser hat Holger Klein schwer beeindruckt. „Es hat gezeigt, wie stark doch der Zusammenhalt in den Gemeinden ist. Da haben Leute nachts um drei Tabletts mit Brötchen vorbeigebracht, die Landwirte kamen mit zwei Dutzend Traktoren und haben geholfen, Firmen sind, ohne lange zu fackeln, mit schwerem Gerät angerückt,“ sagt Klein. „Die Eigenorganisation hinter allem war wirklich toll, viel schneller hätte man es nicht organisieren können“.

Dabei kamen die Helfer nicht nur aus Rittersdorf. Aus den umliegenden Dörfern und Neubaugebieten kamen ganze Familien zu Hilfe. Auch amerikanische Soldaten aus Spangdahlem waren vor Ort und haben mit angepackt.

Der Ortsbürgermeister von Rittersdorf Holger Klein zeigt, wie hoch das Wasser in der Rittersdorfer Burg gestanden hat. Foto:Alexander Wittlings Foto: TV/Alexander Wittlings

„Da waren viele gute Fachkräfte dabei“, sagt die Erste Beigeordnete von Rittersdorf Renate Stalpes. „Forstwirte, aber auch Elektriker und andere Handwerker, die bei den Arbeiten geholfen haben. Ohne sie wäre vieles nicht so schnell gegangen.“

Personen sind in der Nacht in Rittersdorf nicht zu Schaden gekommen. Holger Klein ärgert sich jedoch, über fehlende Informationen. „Wir haben keinerlei Pegel an der Nims oberhalb von Rittersdorf. Natürlich wurden wir gewarnt, aber wie schlimm es wirklich werden würde, wussten wir erst, als es zu spät war. Mit ein bis zwei Stunden mehr Vorlaufzeit hätte man sicher einiges retten können. Wir brauchen diese Pegel so schnell wie möglich.“

In Rittersdorf war man in der Nacht des Hochwassers auf das Schlimmste gefasst. In der Turnhalle in Rittersdorf wurden Feldbetten und Schlafsäcke vorbereitet. Bis auf ein Ehepaar kamen jedoch alle, die ihre Häuser verlassen mussten, bei Freunden oder Verwandten unter.

Einen effektiven Schutz vor derartigen Wassermaßen hält Klein im Ortskern für kaum machbar. „Es gibt Sachen, vor denen kann man sich einfach nicht schützen. Aber wir müssen damit rechnen, dass solche Ereignisse nun zur Normalität gehören. Und wir müssen vorbereitet sein, egal was von oben herab von der Politik kommt.“

Bund und Land sieht Klein vor allem beim Finanziellen in der Pflicht. „Aufbauarbeiten im Ort, Uferböschungen, Brücken und Wege. Das kostet alles ein Schweinegeld. Ohne Zuschüsse läuft hier letztendlich gar nichts, das Geld fehlt der Gemeinde ohnehin schon an allen Ecken. Wir reden hier von Millionen.“

Der Arbeitsraum der Tischlerei Striemitzer in Rittersdorf wurde komplett überflutet. Die Maschinen besitzen nur noch einen Schrottwert von 3 000 Euro. Bald soll es jedoch mit geliehenen Maschinen weitergehen. Foto: Alexander Wittlings Foto: TV/Alexander Wittlings

Stück für Stück verschwinden die Zeichen der Flut. Eines bleibt jedoch in Rittersdorf. Das Gefühl des Zusammenhalts, sagt die Erste Beigeordnete Renate Stalpes: „Der Ort hat sich verändert. Man weiß jetzt, dass wir eine Gemeinschaft sind und man sich auf den anderen verlassen kann. Das Hochwasser hat uns zusammengeschweißt“.

