50.000 Euro Schaden : Wohnhausbrand in Wolsfeld schnell gelöscht

Foto: Kzenon - stock.adobe.com/Copyright: AdobeStock_Kzenon

Bitburg In einem Einfamilienhaus in Wolsfeld ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Die Bewohner des Haus bemerkten den Brandim Untergeschoss frühzeitig. Sie setzten nach Polizeiangaben zügig einen Notruf ab und verließen das Haus.