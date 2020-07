Wohnmobilstellplatz in der Eifel : Platz für Camper in Bitburg

Platz für Camper in Bitburg

Wohnmobilstellplatz in der Eifel

Bitburg (de) Wäre gut, wenn die Stadt Bitburg einen Stellplatz für Wohnmobile hätte. So sehen das jedenfalls die Grünen im Stadtrat. Für die Fraktion hat Alexander Jutz in der jüngsten Sitzung sich dafür stark gemacht, dass Bitburg Platz für Camper schaffen sollte.

Gerade jetzt in der Corona-Krise, seien mehr als 600 000 Wohnmobile in Deutschland unterwegs. „Aber gemessen an der Beliebtheit dieser Urlaubsart gibt es bundesweit nur sehr wenige Stellplätze, die meisten sind immer ausgebucht“, sagte Jutz. Eine Stadt würde vom WohnmobilTourismus profitieren. „Camper geben im Schnitt 50 Euro pro Tag aus“, sagte Jutz. Das käme Handel, Gastronomie und diversen Freizeiteinrichtungen zugute. „Bitburg sollte diesen Trend nicht verpassen.“