Ein Viertel für Jung und Alt Neues Wohnquartier in Irrel soll verschiedene Generationen zusammenbringen

Junge Familien lassen sich in Neubaugebieten nieder, Senioren bleiben in ihren Wohnungen oder Häusern, sie nicht eh in eine Wohneinrichtung für ältere Menschen umziehen – früher war das anders. Gleich mehrere Generationen lebten vor allem auf dem Land meist unter einem Dach. Diese Idee des generationsübergreifenden Wohnens erlebt aktuell eine erstaunliche Renaissance, nicht nur in Metropolen und Großstädten, sondern auch in der Eifel. In Irrel wird gerade an der Entwicklung genau eines solchen Wohnquartiers gearbeitet, in dem Jung und Alt wieder näher zusammenrücken.