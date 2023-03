Kommentar zum sozialen Wohnungsbau In Speicher bewegt sich was

Das ist in einer Zeit, in der die Wohnkosten steigen und die Menschen gleichzeitig wegen der Inflation weniger Geld in der Tasche haben, eine großartige Nachricht. Allgemein sieht die Realität so aus, dass viel mehr staatlich geförderte Wohnungen vom Markt verschwinden als hinzukommen. Die Bundesregierung bleibt dabei weit hinter ihrem Ziel, jährlich 100.000 Sozialwohnungen zu schaffen, was sich auch in unserer Region widerspiegelt. Wenn Wohnen immer mehr zur sozialen Frage wird, sind Menschen darauf angewiesen, dass Investoren sich nicht scheuen, in den sozialen Wohnungsbau einzusteigen. Weil dieser ihnen aber keine vergleichbaren marktüblichen Einnahmen verspricht, scheuen die meisten Projektentwickler davor zurück. Für sie zählt vor allem, den möglichen Profit auszuschöpfen. Diese Entwicklung steuert Menschen wie Rentner und Alleinerziehende, die Preise des freien Wohnungsmarktes nicht bezahlen können, in eine prekäre Situation. Daher ist die Gesellschaft auf Investoren wie Wohnwerk Speicher angewiesen, die auch in anderen Werten denken. Neben einer Erhöhung der Mittel für den sozialen Wohnungsbau von politischer Seite ist unternehmerisches Denken mit einem Quentchen Idealismus gefragt. Denn es ist abzusehen, dass künftig mehr Menschen Probleme dabei haben werden, ihre Wohnkosten aufzubringen. Und der Druck auf die Mietraumsuchenden wächst, wenn im günstigen Sektor die steigende Nachfrage auf ein sinkendes Angebot trifft. Das passiert, wenn nicht gegengesteuert wird.