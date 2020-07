Alles rund um den Wolf : Hotline für Hinweise

Prüm (red) Nachdem eine DNA-Probe bestätigt hat, dass die beiden Kälber in Roscheid von einem Wolf gerissen wurden, geben die Verbandsgemeinde Arzfeld, der Eifelkreises Bitburg-Prüm und die Polizeiinspektion Prüm gemeinsam eine Pressemitteilung mit Handlungsempfehlungen raus.

Denn es sei wahrscheinlich, „dass sich das Tier weiter in der Umgebung aufhält“. Deshalb wird Landwirten dringend empfohlen, Weidetiere täglich zu kontrollieren. Was die Möglichkeit einer wolfssicheren Einzäunung angeht, wird den durch das Umweltministerium veröffentlichten Managementplan für den Umgang mit Wölfen (www.snu.rlp.de) verwiesen. Die Gefahr für die Bevölkerung sei hingegen als „sehr gering einzuschätzen“, denn „Wölfe vermeiden den Kontakt zum Menschen und ziehen sich, zumeist ohne dass es der Mensch überhaupt bemerkt, zurück“ heißt es in der Mitteilung.