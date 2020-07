Natur : Strenge Winter, scharfe Schüsse

Ein Wolf im Eifelpark Gondorf. Foto: Klaus Kimmling

Bitburg-Matzen/Körperich-Niedersgegen Die Eifeler und der Wolf: Ihre gemeinsame Geschichte scheint, nach fast 160 Jahren Unterbrechung, wieder neu zu beginnen. Wie es damals war, davon haben uns einige Leser erzählt. Und kurz was korrigiert.

Als wir im TV vorigen Samstag vom ersten Nachweis eines Wolfsangriffs in der Westeifel berichteten, ging der Blick auch kurz zurück in die Vergangenheit: Denn vor genau 160 Jahren, im Februar 1860, soll der bis dahin letzte Wolf in der Eifel erschossen worden sein – in der Nähe von Gerolstein.

Dann aber meldete sich Hermann Josef Fuchs, der frühere Ortsvorsteher von Matzen. „Mit großem Interesse“ habe er, zumal „als Fuchs“, den Artikel gelesen. Nur das mit dem letzten aller damaligen Eifelwölfe stimme vermutlich nicht.

Denn der, sagt Fuchs, sei in Matzen erlegt worden, „an einem kalten Wintertag im Februar 1862“. Und das sei „relativ gut dokumentiert und erscheint aus meiner Orts- und Personenkenntnis auch glaubhaft.“

Damit wäre dann der Matzener Wolf der zuletzt geschossene in der Eifel gewesen - bis, natürlich, sich jemand meldet, der eine Geschichte aus dem Jahr 1864 mitbringt. Oder noch später.

Fuchs hat die Begebenheit auf der Matzener Internetseite veröffentlicht – mit Angabe der Quelle: Johann Sonnen. Und der, sagt Fuchs, „war ein honoriger Matzener Bürger und nicht für Räuberpistolen bekannt.“ Deswegen, und auch wegen der Details der Geschichte, sei sie auch „zu 100 Prozent glaubhaft“.

Sonnen wurde 1912 geboren, er starb 1994. Und er hat eine Enkelin, Petra Sonnen, die heute im südlichen Arkansas in den USA lebt: Ihr hat er vor Jahren die Wolfsgeschichte erzählt.

Ende Januar 1862: Nach kurzer Schneeschmelze, so kann man auf der Matzener Website lesen, „war wieder starker Frost gekommen, und die Bauern spannten die ausgeruhten Pferde an, um Stallmist auf die Felder zu bringen. In langen Reihen lagen die dunklen Dunghaufen auf den leicht mit Schnee bedeckten Feldern, und die Krähen suchten darin nach etwas Fressbarem.“

Auch Füchse seien in der Nähe zu sehen gewesen. Bei der letzten abendlichen Fuhre zum Feld in der „Neuwies“ aber habe der Pferdeknecht seinen Augen nicht getraut: Ein großes Tier, „viel größer als ein Fuchs, schnüffelte an den Dunghaufen. Der Hofhund gebärdete sich wie toll und sträubte sein Nackenhaar. ,Das muss ein Wolf sein’, sagte der Knecht zu sich und jagte im Galopp nach Hause.“

Der Bauer – Johann Sonnen, Großvater des oben erwähnten Johann – „holte schnell im Haus seine Jagdflinte, als er wusste, was los war. Dann eilte er zum ,Pumpenmax’, der auch eine Flinte besaß und selbst ein guter Jäger war.

Der „Pumpenmax“ hieß übrigens ebenfalls Sonnen, Vorname Maximilian, war ein Verwandter von Johann und von Beruf Stellmacher.

Per E-Mail schildert Petra Sonnen, vom TV in Arkansas kontaktiert, was dann geschah: „Johann Sonnen erkannte sofort, dass der Wolf krank und stark unterernährt war und die kommende Nacht bestimmt nicht mehr überleben würde. Er gab Pumpenmax, der näher zum Wolf stand und eine günstigere Position hatte, ein Zeichen, den ersten Schuss zu wagen. Johann würde ihn mit seinem Gewehr decken, falls die Sache schief gehen sollte.“

Ging sie nicht, der Schuss saß, Wolf tot: „Die Männer hoben den riesigen Kadaver auf die Pferdekarre und fuhren zum Hof zurück.“

Es sei also wahrscheinlich eher ein Gnadenschuss gewesen, sagt Petra Sonnen. Und deswegen auch keine abenteuerliche Geschichte. Sondern eine, die den Alltag der Eifeler und die Gefahren in jener Zeit für Mensch und Tier zu beschreiben helfe.

Der Schütze Maximilian Sonnen starb 1913 in Trier. Das Wolfsfell, berichtet Petra Sonnen, habe er bis zu seinem Tod besessen. Und wenn es auch alles andere als gut gerochen habe, sei es für ihn eine Trophäe gewesen, „auf die er sein Leben lang stolz war“.

Und noch eine Geschichte kam aus der Südeifel. Auch darin kommen Wölfe vor. Und Knechte: Magda Heck hat sie uns erzählt. Sie stammt aus Ferschweiler und lebt heute 83-jährig in Körperich-Niedersgegen. Ihr Großvater Peter Reuter, sagt sie, „ist 1858 geboren. Er kam vom Laeisenhof bei Ferschweiler.“ (Anmerkung: Der Hof existiert noch heute, betreibt Biolandwirtschaft und beherbergt eine intensivpädagogische Jungenwohngruppe)

Und vom damaligen Hof mussten die Kinder nach Ferschweiler in die Schule – zu Fuß natürlich. Und als Peter Reuter noch ein Junge war, also vermutlich ebenfalls in den 1860er Jahren, habe wieder ein harter Winter geherrscht. Ein Winter, in dem die Wölfe zahlreiche Schafe gerissen hätten. Und damals, erzählt Magda Heck, „kam der Wald ja noch ganz nah ans Dorf“.

In diesem strengen Winter jedenfalls – und angesichts der hungrigen Wölfe im Wald – „haben die Knechte, mit dicken Knüppeln bewaffnet, die Kinder morgens zur Schule gebracht. Und abends wieder abgeholt“, sagt Magda Heck.

Und das habe sie einfach mal erzählen wollen, wo doch heute wieder all die neue Aufregung um den Wolf herrsche. Wir sagen: danke­schön!

„Wahrscheinlich“, sagt Hermann Josef Fuchs, „gibt es noch in vielen Dörfern solche Geschichten.“ Könnte sein. Und falls noch jemand eine hat – einfach melden. Am besten per E-Mail an: eifel@volksfreund.de