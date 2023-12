Vorfall bei Auw Schafe in der Eifel attackiert: War es ein Wolf oder ein Hund?

Der nächste Wolfsangriff in der Eifel? Das steht noch nicht fest. Aber wie das Landes-Koordinationszentrum für Luchs und Wolf in Trippstadt am Freitag mitteilt, wurde am Dienstag dieser Woche der Fund eines getöteten Schafs und dreier schwer verletzter Tiere auf einer Weide in Auw (Eifelkreis Bitburg-Prüm) gemeldet – „mit Verdacht auf Beteiligung eines großen Beutegreifers“.