Schnelles Netz für Eifel Vier weitere Gemeinden sollen Glasfaser bekommen

GUte Nachrichten für vier Dörfer am unteren Zipfel der Verbandsgemeinde (VG) Bitburger Land: Wolsfeld, Messerich, Niederstdem und Oberstedem sollen flächendeckend mit Glasfaseranschlüssen versorgt werden. Möglich wird das, weil die Firma Westconnect, eine 100-prozentige Tochter der Westenergie, den Glasfaserausbau von Trier ausgehend betreibt. Von dort läuft der Ausbau aktuell in Richtung Welschbillig und Irrel. Nun besteht die Möglichkeit, diesen Ausbaubereich in die VG Bitburger Land zu erweitern. Diese Erweiterung würde auch die besagten Orte beinhalten.