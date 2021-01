Soziales : Ortsbürgermeister mit 47 Jahren gestorben

Wolsfeld Der Wolsfelder Ralf Schiemann erlag an Heiligabend einem Herzinfarkt. Die Beigeordneten übernehmen die Amtsgeschäfte.

(ma) Der Schock sitzt noch tief in Wolsfeld. Der Ortsbürgermeister Ralf Schiemann war am 24. Dezember an einem Herzinfarkt gestorben. Er wurde nur 47 Jahre alt. Schiemann war 2019 mit 53 Prozent der Stimmen zum Ortschef gewählt worden. Zuvor war er schon 20 Jahre Mitglied im Gemeinderat, wie der Erste Beigeordnete der Gemeinde, Josef Eppers auf TV-Anfrage mitteilt. Schiemann habe schon früh den Wunsch gehegt, Ortsbürgermeister von Wolsfeld zu werden. Es wurde nur eine sehr kurze Amtszeit.

In einem Nachruf der Gemeinde in den sozialen Netzwerken wird er als „ein Ortsbürgermeister der Herzen und ein Mann der Tat“, beschrieben. Er habe in seiner unkonventionellen Art am liebsten tatkräftig mit angepackt und sich auch an bürokratische Hürden gewagt. Schiemann war Junggeselle und von Beruf Busfahrer und Nebenerwerbslandwirt. Wolsfeld sei ihm auch wie eine Familie gewesen, heißt es weiter in dem Nachruf.