Musiktheater Unterhaltsame Zeitreise: Woozle Goozle, der blaue Fernsehheld, in Bitburg

Viele Kinder kennen Woozle Goozle, das blaue Beuteltier mit einer Vorliebe für alles, was explodieren kann, aus der Fernsehserie „Woozle Goozle und die Welt­entdecker“. Das Wissensmagazin für Kinder läuft seit 2013 auf dem Sender Super RTL. Nun bekam der blaue Bildschirmheld sein eigenes Musical und ist auf Tournee durch Deutschlands Stadthallen und Theater. Am Samstag spielte das Theater Lichtermeer in der Bitburger Stadthalle jede Menge spannender Geschichten zum Lernen und Lachen.