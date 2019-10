Workshop : Feuerberge der Eifel entdecken

Steffeln (red) Ein Workshop für Familien mit Kindern unter dem Titel „Im Vulkan“ wird am Dienstag, 8. Oktober, ab 11 Uhr angeboten. Neben einer interaktiven Einführung in die Vulkanologie und Gesteinskunde geht es in dem Workshop um das spezielle quartäre Vulkansystem.

