Musik : Heiße Beats und coole Rhythmen

Prüm (red) Der Schlagzeuger Andy Gillmann aus Düsseldorf ist wieder in Prüm zu Gast. Zu ihrem 25-jährigen Bestehen ist es der Musikschule Kalimba gelungen, diesen Top-10-Drummer für einen Workshop zu gewinnen.

Und zwar am Samstag, 31. Oktober, 14 bis 16 Uhr, in Prüm im Konvikt. Das Beste: Die Teilnahme an diesem Workshop ist kostenlos. Allerdings ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Mitmachen lohnt sich.