Sankt Thomas : Einen neuen Anfang wagen

Sankt Thomas (red) Ein Team bestehend aus Pastoralreferentin Hedwig Pelletier, Dekanatsreferent Dyrck Meyer und Priester und Familienberater Gerd Fösges bietet am Samstag, 20. Juni, von 10 bis 17 Uhr eine Veranstaltung mit dem Thema „Einen neuen Anfang wagen“ im Exerzitienhaus St. Thomas an.

Das Angebot richtet sich an Frauen und Männer, die eine Trennung oder Scheidung hinter sich haben und sich neu orientieren müssen. Die Kosten betragen zehn Euro. Information und Anmeldung in St. Thomas, unter Telefon 06563/960700 oder bei Hedwig Pelletier unter Telefon 0151-53830863 oder per E-Mail an

hedwig.pelletier@bgv-trier.de