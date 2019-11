Empowerment : Empowerment-Workshop in Stahl

Bitburg-Stahl (red) Der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuz Bitburg-Prüm veranstaltet am Montag, 2. Dezember, um 16 Uhr einen Workshop zum Thema „Empowerment“ in der Alten Schule in Bitburg-Stahl. Beim Empowerment geht es um Selbstbestimmung und Selbstkompetenz.

