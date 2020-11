Soziales : Isleker Wunschbaum-Aktion wird auf den Eifelkreis ausgeweitet

Arzfeld/Bitburg/Prüm Die Verbandsgemeinde Arzfeld organisiert erstmals zu Weihnachten eine Geschenke-Aktion für benachteiligte Kinder aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm. Unterstützung gibt es vom Verein „Eifel hilft“.

Nicht jedes Kind ist in der glücklichen Lage, ein schönes Geschenk unter dem Weihnachtsbaum zu finden. Kinderarmut ist auch in Deutschland ein Thema. Deswegen haben sich Sabine Hagedorn und Christina Knoden, die beide im Vorzimmer von Andreas Kruppert, Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Arzfeld, sitzen, zusammen mit ihrem Chef eine Aktion überlegt.

So wird am Freitag, 27. November, im Eingang der Verbandsgemeinde ein Weihnachtsbaum – oder besser – ein Wunschbaum aufgestellt. Kinder zwischen 0 und 14 Jahren aus sozial schwachen Familien können bis zum 27. November ihren Wunsch unter Angabe der Adresse, des Alters und der Telefonnummer im Vorzimmer „abgeben“. Wegen der Corona-Situation wird allerdings darum gebeten, dies telefonisch oder per E-Mail zu tun, Telefon 06550/974140 oder an vorzimmer@vg-arzfeld.de