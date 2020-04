Corona : Immer weniger aktive Corona-Fälle im Eifelkreis

Bitburg (de) Immer weniger aktive Fälle: Bislang haben sich nach Angaben der Kreisverwaltung 144 Menschen im Eifelkreis mit Corona infiziert. 78 davon gelten als genesen. Damit gibt es aktuell 66 aktive Corona-Fälle.

Die Corona-Teststelle in der Wankelstraße in Bitburg ist in dieser Woche noch am Freitag und Sonntag von 8 bis 16 Uhr geöffnet.