Eifeler müssen kilometerlange Fahrten auf sich nehmen : Zahl der Woche: Der weite Weg zum Supermarkt

Die Bettinger haben jetzt ihren Netto-Markt. Hier wurden die Wege also kürzer. In anderen Gemeinden muss man weiter fahren bis zum nächsten Geschäft. Foto: Tv/Maria Adrian

Bitburg-Prüm Der Eifelkreis Bitburg-Prüm umfasst 1626 Kilometer Fläche. Er ist somit bei Weitem der größte Landkreis in Rheinland-Pfalz. Und zudem nicht besonders dicht besiedelt. Das heißt: Die Wege von einem Ort zum nächsten können mitunter lang sein.

Wenn man in Bitburg oder Prüm lebt, ist das nicht weiter dramatisch. Denn dort sind die Geschäfte meist zu Fuß zu erreichen. Wenn der Wohnort aber ein entlegenes Gehöft in der Schneifel oder im Islek ist, kann schon die Strecke zum nächsten Edeka oder Aldi eine halbe Weltreise darstellen. Das belegt auch ein Blick in die Zahlen des Statistischen Landesamtes.