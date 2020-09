Zahl der Woche : Zahl der Woche: Eifeler lassen sich häufig scheiden

Bitburg-Prüm 220 Paare haben sich vergangenes Jahr im Eifelkreis Bitburg-Prüm scheiden lassen. Macht im Schnitt 9,9 Scheidungen pro 1000 Ehen. Das geht aus Daten des Statistischen Landesamtes hervor.

Der Wert ist recht hoch im Vergleich zu den Eifeler Nachbarn. Zwar gehört der Eifelkreis in Rheinland-Pfalz nicht zu den Spitzenreitern bei den Trennungen. Rekordhalter ist Zweibrücken mit 12 Scheidungen pro 1000 Ehen. Und auch in Trier und dem Kreis Trier-Saarburg wird die Neuner-Marke geknackt. Dennoch halten die Paare rund um Bitburg und Prüm offenbar nicht so eisern zusammen wie im Rest der Eifel. Im Vulkaneifelkreis und im Kreis Bernkastel-Wittlich liegt die Rate bei rund 7 Scheidungen je 1000 Ehen.