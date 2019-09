In den Nachbarkreisen sind die Zahlen aber noch niedriger : Zahl der Woche: Es gibt immer weniger Kühe im Eifelkreis

Bitburg-Prüm Die Landwirtschaft spielt im Eifelkreis, mit all seinen Feldern und Höfen, noch immer eine herausragende Rolle. Vor allem die Milchviehhaltung hat in der Gegend Tradition. Das belegen auch Zahlen des Statistischen Landesamtes aus dem Mai 2019.

Demnach gibt es in keiner Kommune in Rheinland-Pfalz so viele Kühe wie rund um Bitburg und Prüm. 86 609 Rinder stehen in den Eifeler Ställen. Das ist mehr als ein Viertel des gesamten Rindviehbestandes im Bundesland.